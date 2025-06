Israel wirft Iran vor, den von Trump angekündigten Waffenstillstand gebrochen zu haben, Kämpfe werden fortgesetzt

HQ

Die neuesten Nachrichten über Israel und den Iran . Nur wenige Stunden, nachdem US-Präsident Donald Trump einen von den USA vermittelten Waffenstillstand verkündet hatte, hat Israel neue Militärschläge gegen den Iran angeordnet und behauptet, der Iran habe den Waffenstillstand mit neuen Raketenaktivitäten verletzt.



Der israelische Verteidigungsminister kündigte in einer Erklärung an, er habe dem Militär befohlen, "hochintensive Operationen gegen Vermögenswerte des Regimes und die Terrorinfrastruktur in Teheran fortzusetzen", angesichts der "eklatanten Verletzung des vom Präsidenten der Vereinigten Staaten erklärten Waffenstillstands durch den Iran".



Unterdessen wies der Iran die Vorwürfe zurück und behauptete, er habe keine Angriffe durchgeführt. Die Eskalation lässt unmittelbare Zweifel an der Wirksamkeit des Waffenstillstands aufkommen, der auf eine kurze Pause nach tagelangem Konflikt folgte. Bleiben Sie wie immer dran für weitere Updates.