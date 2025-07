Israel wird der "Belagerung" von Hilfsgütern beschuldigt, da sich Berichte über Massenhunger in Gaza verbreiten

HQ

Israel wird beschuldigt, die Verteilung von Lebensmitteln in Gaza nicht zuzulassen. Mehr als 100 Hilfsorganisationen warnen vor einer sich ausbreitenden "Massenhungersnot" in der Region, darunter auch Berichte über Agenturkollegen und Partner, die dahinsiechen.

Laut BBC behauptete das Gesundheitsministerium in Gaza, dass innerhalb von 48 Stunden 33 Menschen an Unterernährung gestorben seien. Israel teilte am Dienstag mit, dass es sich um Hilfsgüter im Wert von 950 Lastwagen handele, die "derzeit in Gaza darauf warten, von internationalen Organisationen abgeholt und verteilt zu werden". Dies geschieht, während Israel seine Boden- und Luftoffensive in Gaza fortsetzt, bei der Berichten zufolge am 23. Juli 17 Menschen durch Luftangriffe getötet wurden.

UN-Generalsekretär António Guterres ist der Ansicht, dass Gaza ein Beispiel für "Versäumnisse bei der Einhaltung internationaler Verpflichtungen" ist, die zu "schwindelerregenden" Kosten für Menschenleben und Gemeinschaften führen.

"Wir brauchen nicht weiter zu schauen als die Horrorshow in Gaza - mit einem Ausmaß an Tod und Zerstörung, das in jüngster Zeit seinesgleichen sucht. Die Unterernährung nimmt zu. Der Hunger klopft an jede Tür", sagte Guterres. "Und jetzt sehen wir den letzten Atemzug eines humanitären Systems, das auf humanitären Prinzipien aufgebaut ist. Diesem System werden die Bedingungen für das Funktionieren abgesprochen. Ihm wurde der Raum zum Liefern verwehrt. Ihm wurde die Sicherheit verweigert, um Leben zu retten."

Guterres beendete seine Erklärung mit einem direkten Verweis auf die israelischen Militäroperationen und sagte, dass in Gaza "Verwüstung auf Verwüstung geschichtet wird".