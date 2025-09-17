HQ

Eine gemeinsame Untersuchung der europäischen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten hat ergeben, dass die israelische Regierung über Google eine weitreichende Werbekampagne finanziert hat, um Berichten über eine Hungersnot in Gaza entgegenzuwirken. Die Strategie, die als "Hasbara" bekannt ist, stützte sich auf bezahlte Videos und gesponserte Websites, die Lebensmittelmärkte und Restaurants zeigten, um ein Bild der Normalität in der Enklave zu vermitteln. Forscher sagen, dass diese Anzeigen absichtlich in den Feeds der Nutzer in mehreren Ländern platziert wurden, mit einem Budget, das Dutzende Millionen erreichte. Die Kampagne richtete sich auch gegen israelkritische Organisationen, einschließlich humanitärer Gruppen, indem sie Websites förderte, die ihre Glaubwürdigkeit in Frage stellten. Internationale Organisationen warnen jedoch weiterhin vor schwerer Unterernährung unter der Bevölkerung des Gazastreifens und verdeutlichen einen starken Kontrast zwischen den offiziellen Botschaften und der humanitären Situation vor Ort. Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie den vollständigen Bericht natürlich über den folgenden Link lesen. Go!