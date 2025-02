Israel will die zweite Phase der Waffenstillstandsverhandlungen in Gaza einleiten Israel will Gaza entmilitarisieren, während Gespräche über Geiselaustausch und regionale Kontrolle beginnen.

HQ Israels Außenminister Gideon Saar kündigte am Dienstag an, dass die Verhandlungen über die zweite Phase des Waffenstillstandsabkommens im Gazastreifen bald beginnen werden, um ein empfindliches Gleichgewicht zwischen Geiseln und palästinensischen Gefangenen zu erreichen. Diese Phase wird sich auf den Austausch der verbliebenen israelischen Geiseln gegen palästinensische Gefangene konzentrieren, während Israel auf der vollständigen Entmilitarisierung des Gazastreifens besteht. Saar betonte, dass Israel weder ein Modell tolerieren werde, das dem Einfluss der Hisbollah in Gaza ähnelt, noch die Präsenz der Palästinensischen Autonomiebehörde in der Region akzeptieren werde. Ursprünglich sollten die Gespräche vor dem Abschluss der ersten Phase am 2. März beginnen, aber Berichten aus Katar zufolge haben die Verhandlungen noch nicht offiziell begonnen. Während der Vorschlag der Vereinigten Staaten für die Sanierung des Gazastreifens weiterhin auf dem Tisch liegt, hat Israel Interesse daran bekundet, alternative Pläne arabischer Staaten zu prüfen. Vorerst bleibt abzuwarten, wie diese Verhandlungen aussehen werden. Shutterstock