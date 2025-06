Israel warnt davor, Teheran nach iranischen Gegenschlägen "brennen" zu lassen

HQ

Die neuesten Nachrichten über Israel und den Iran . Nach einer Reihe von tödlichen Schlagabtauschen zwischen dem Iran und Israel sprach der israelische Verteidigungsminister Israel Katz eine eindringliche Warnung an Teheran aus: "Wenn Khamenei weiterhin Raketen auf die israelische Heimatfront abfeuert, wird Teheran brennen."

Das könnte Sie auch interessieren:



Die jüngste Eskalation begann mit israelischen Luftangriffen auf iranische Militär- und Atomanlagen, was zu einer weit verbreiteten iranischen Raketenreaktion führte, die Wohngebiete in Israel traf. In beiden Ländern wurden zivile Opfer gemeldet.

Dies hat die Befürchtungen vor einem größeren regionalen Konflikt noch verstärkt. Während diplomatische Gespräche im Oman vorläufig geplant waren, hat der Iran einen Rückzug angedeutet und die Unterstützung der Vereinigten Staaten für das israelische Vorgehen verantwortlich gemacht. Bleiben Sie wie immer dran für weitere Updates.