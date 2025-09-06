Israel warnt Bewohner von Gaza-Stadt zur Evakuierung vor neuen Angriffen

HQ

Die neuesten Nachrichten über Israel und Palästina . In den letzten Tagen haben die israelischen Streitkräfte ihre Offensive in Gaza-Stadt intensiviert. Jetzt haben sie die Bewohner aufgefordert, sich in den Süden in ausgewiesene Sicherheitszonen zu begeben, da das Militär die von der Hamas kontrollierten städtischen Gebiete ins Visier nimmt.

Wir wissen jetzt, dass Hochhaustürme getroffen wurden, wobei die Beamten behaupten, sie seien für militante Operationen genutzt worden, obwohl Einheimische sagen, dass einige als Schutzräume dienten. Die Eskalation setzt sich fort und vertreibt eine große Zahl von Zivilisten, die bereits von den Jahren des Konflikts betroffen sind.

Die israelischen Behörden berichten von Fortschritten bei der Eroberung von Schlüsselgebieten, auch wenn die diplomatischen Bemühungen um Verhandlungen über Geiselbefreiungen fortgesetzt werden. Der Angriff erhöht den Druck auf die bereits verwüstete Enklave, und die Rufe nach humanitärer Hilfe und Schutz für die zur Flucht Gezwungenen werden lauter.