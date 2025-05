Israel verschärft Angriffe im Gazastreifen inmitten von Trumps Nahost-Tour

HQ

Die neuesten Nachrichten über Israel und Palästina . Wir wissen jetzt, dass die israelischen Streitkräfte am Mittwoch ihre Luftangriffe in Gaza ausgeweitet haben, wobei Berichten zufolge mindestens 50 Menschen, darunter viele Zivilisten, in der nördlichen Stadt Dschabalia getötet wurden.

Dies fällt mit Trumps Nahost-Besuch zusammen, da seine Gesandten nach der Freilassung eines amerikanischen Gefangenen einen Durchbruch bei den Geiselverhandlungen anstreben. Die humanitären Bedingungen verschlechtern sich weiter, die Gefahr einer Hungersnot nimmt zu und ein Waffenstillstand ist nicht in Sicht.