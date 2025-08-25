Israel verschärft Angriffe auf Jemens Hauptstadt

HQ

Die neuesten Nachrichten über Israel und den Jemen . Israelische Luftangriffe trafen am Wochenende mehrere Orte in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa, wobei nach Angaben von Huthi-Vertretern mehrere Opfer und Dutzende weitere verletzt wurden.

Die Angriffe richteten sich gegen Militär- und Energieeinrichtungen, nachdem Huthi-Truppen eine Langstreckenrakete auf Israel abgefeuert hatten. Netanjahu über X: "Unsere Luftwaffe hat das Herz von Sanaa getroffen. Diejenigen, die Israel schaden, zahlen und werden einen hohen Preis zahlen. Unsere Stärke und Entschlossenheit sind allen klar."

"Heute haben wir den Präsidentenpalast der Huthis zerstört. Für jede Rakete, die sie auf Israel abfeuern, zahlen die Huthis Zinseszinsen. Heute haben wir über die Huthis eine Seuche der Finsternis und Finsternis gebracht, und zwar in der Zukunft. Es wird auch eine Plage der Erstgeborenen geben."

Der Streik findet inmitten eines mehr als einjährigen Schlagabtauschs statt, bei dem die Huthis ihre Aktionen weiterhin als Unterstützung für die Palästinenser darstellen. Israel seinerseits hat wiederholt von den Huthis kontrollierte Gebiete angegriffen, einschließlich lebenswichtiger Infrastruktur, um weitere Abschüsse zu verhindern.