HQ

Der neueste neue Sohn Israel und Palästina . Die israelischen Streitkräfte haben ihre Luft- und Bodenangriffe am östlichen und nördlichen Rand von Gaza-Stadt verstärkt, wobei Panzer und Kampfflugzeuge die ganze Nacht über Wohngebiete angegriffen haben.

"Die IDF handelt und wird mit voller Kraft handeln, um die Hamas zu besiegen und die Freilassung aller Geiseln und ein Ende des Krieges in Übereinstimmung mit den von Israel festgelegten Bedingungen herbeizuführen", schrieb der israelische Verteidigungsminister Israel Katz auf X.

Explosionen erhellten den Himmel und zwangen weitere Familien zum Verlassen, während andere sagten, sie würden trotz des Risikos lieber bleiben. Die Regierung in Jerusalem hat versprochen, ihren Plan, die Kontrolle über die Stadt zu übernehmen, fortzusetzen, und bezeichnete sie als letzte Hochburg der Hamas.

Der Vorstoß erfolgt inmitten einer sich verschlimmernden Hungersnot, wobei Hilfsgruppen vor steigenden Todesfällen warnen und Israel die Zahlen anficht. Die Vermittler aus Ägypten und Katar bemühen sich weiterhin um ein Waffenstillstandsabkommen, aber die Staats- und Regierungschefs beider Seiten zeigen vorerst wenig Anzeichen für einen Kompromiss.