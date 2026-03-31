Israel verabschiedet ein Gesetz, das die Todesstrafe für Palästinenser verhängt, die wegen tödlicher Angriffe verurteilt wurden

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Das israelische Parlament, die Knesset, hat ein umstrittenes Gesetz verabschiedet, das die Todesstrafe als Standardstrafe für Palästinenser einführt, die wegen tödlicher Angriffe im besetzten Westjordanland verurteilt wurden.

Die Gesetzgebung erlaubt es Militärgerichten, die Todesstrafe ohne Einstimmigkeit zu verhängen, wodurch die Schwelle für Todesurteile erheblich gesenkt wird. Hinrichtungen sollen innerhalb von 90 Tagen erfolgen, wobei Berichte den Hängen als Hauptmethode angeben.

Premierminister Benjamin Netanjahu unterstützte die Maßnahme, während der Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir (einer der Hauptbefürworter) sie als notwendigen Schritt zur Abwehr von Anschlägen bezeichnete.

Das Gesetz markiert einen bedeutenden Wandel in der israelischen Politik, da das Land seit der Hinrichtung Adolf Eichmanns im Jahr 1962 kaum noch die Todesstrafe angewandt hat.

Kritiker, darunter europäische Regierungen, die Europäische Union und Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International, haben die Maßnahme als diskriminierend und als möglichen Verstoß gegen das Völkerrecht verurteilt. Auch der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas verurteilte das Gesetz und bezeichnete es als Versuch, Palästinenser einzuschüchtern.

Die Gesetzgebung kann weiterhin vor dem Obersten Gerichtshof Israels angefochten werden, doch ihre Zustimmung hat die Spannungen bereits verschärft und weltweit breite Besorgnis ausgelöst.