Israel und Iran tauschen Raketenbeschuss im ersten Austausch seit April aus

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Seit April bestehen zwischen Iran und Israel Waffenstillstandsvereinbarungen. Es scheint jedoch, dass der turbulente, momentane Frieden tatsächlich durch eine neue Raketensalve zwischen Teheran und Tel Aviv gebrochen wurde.

Noch vor wenigen Minuten berichtet The Guardian von Explosionen, die in der iranischen Hauptstadt Teheran zu hören sind. Die Details sind derzeit noch unklar, aber es scheint, dass der Konflikt wieder in voller Kraft begonnen hat, da Israel angibt, Dutzende Kampfjets stationiert zu haben und damit einen umfangreichen Angriff auf Verteidigungssysteme im Iran durchgeführt zu haben.

Das iranische Außenministerium erklärt, dass die USA für die erneuten Angriffe und Waffenstillstandsverletzungen verantwortlich sind. Teheran war das erste Land, das Raketen nach dem Angriff des letztgenannten Landes auf die südlichen Vororte Beiruts schickte. "Niemand glaubt, dass das israelische Regime ohne Koordination mit den Vereinigten Staaten Maßnahmen ergreifen würde", sagte Esmail Baghaei, Sprecher des iranischen Außenministeriums. "Die Vereinigten Staaten tragen die Verantwortung für die Aggression des israelischen Regimes und werden auch für die Folgen einer Eskalation der Spannungen verantwortlich sein."

US-Präsident Donald Trump soll Berichten zufolge mehrfach zu "Ruhe" im Nahen Osten aufgerufen haben, doch offenbar stießen diese Aufrufe auf taube Ohren.