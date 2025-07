Israel und die USA verlassen Waffenstillstandsgespräche in Katar

HQ

Die Waffenstillstandsverhandlungen in Katar sind zu einem abrupten Ende gekommen, da die Unterhändler der USA und Israels beschlossen haben, die Gespräche in Doha zu verlassen. Die USA und Israel behaupten, die Hamas sei noch nicht bereit, einen Waffenstillstand zu erreichen.

Laut BBC wird eingeräumt, dass es auf allen Seiten große Meinungsverschiedenheiten in Bezug auf Schlüsselfragen der Invasion in Gaza gibt. Der US-Sondergesandte Steve Witkoff gab am Donnerstag eine Erklärung ab, in der er sagte: "Wir haben beschlossen, unser Team zu Konsultationen aus Doha nach Hause zu bringen, nach der jüngsten Reaktion der Hamas, die eindeutig den mangelnden Wunsch zeigt, einen Waffenstillstand in Gaza zu erreichen."

"Wir werden jetzt alternative Optionen in Betracht ziehen, um die Geiseln nach Hause zu bringen und zu versuchen, ein stabileres Umfeld für die Menschen in Gaza zu schaffen", fuhr er fort. "Es ist eine Schande, dass die Hamas auf diese egoistische Weise gehandelt hat. Wir setzen uns entschlossen für ein Ende dieses Konflikts und einen dauerhaften Frieden in Gaza ein."

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat sich noch nicht zu den Auflösungsgesprächen geäußert. Die Hamas veröffentlichte eine Erklärung, in der es heißt : "Die Bewegung bekräftigt ihr Interesse, die Verhandlungen fortzusetzen und sich in einer Weise zu engagieren, die dazu beiträgt, Hindernisse zu überwinden und zu einem dauerhaften Waffenstillstandsabkommen führt."

Die letzte Gesprächsrunde läuft seit zwei Wochen, aber es ist unklar, wann oder ob die Vertreter der USA und Israels bereit sein werden, sich wieder in einen Raum zu setzen.