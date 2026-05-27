Israel tötet den neuen Leiter des militärischen Flügels der Hamas elf Tage nach seinem Vorgänger

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Israel hat den neuesten Anführer des militärischen Flügels der Hamas in Gaza, Mohammed Odeh, nur elf Tage nachdem sein Vorgänger Izz al-Din al-Hadda ebenfalls durch israelische Luftangriffe getötet wurde. Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz verkündete es am Mittwoch: "Der Kommandeur der militärischen Abteilung der Hamas-Terrororganisation Nummer 4 in Gaza wurde gestern eliminiert und zu seinen Partnern in die Tiefen der Hölle geschickt."

Die Anschläge fanden am Dienstagnachmittag im Stadtteil Remal im Westen von Gaza-Stadt statt und trafen ein Gebäude mit Dutzenden von Menschen auf Straßenmärkten, die vor dem muslimischen Fest Eid al-Adha einkauften.

Hamas bestätigte laut BBC am Mittwoch Odehs Tod, zusammen mit seiner Frau und zwei seiner Kinder. Al Jazeera wurden bei israelischen Angriffen am späten Dienstag sechs Menschen getötet und 20 weitere verletzt. Sie kommen zu den fast tausend Palästinensern, die seit dem Waffenstillstand am 11. Oktober in Gaza getötet wurden, was die kumulierte Zahl der Todesopfer seit Oktober 2023 auf 72.803 Menschen übersteigt, so das Gesundheitsministerium von Gaza.