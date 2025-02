Israel startet Militäroperation im Westjordanland nach mutmaßlichem Terroranschlag in der Nähe von Tel Aviv Premierminister Netanjahu ordnet nach mehreren Busexplosionen in Bat Yam und Holon Maßnahmen an.

HQ Als Reaktion auf einen mutmaßlichen Terroranschlag, bei dem drei leere Busse in Bat Yam und Holon, südlich von Tel Aviv, explodiert sind, hat Premierminister Benjamin Netanjahu die israelischen Streitkräfte ermächtigt, eine Militäroperation im Westjordanland durchzuführen. Die Explosionen, die durch Sprengsätze verursacht wurden, die auf den Bussen platziert waren, hinterließen keine Verletzten, lösten aber erhebliche Besorgnis über eine Eskalation der Gewalt aus. Mit erhöhten Sicherheitsmaßnahmen im ganzen Land will die israelische Regierung weitere Angriffe verhindern, einschließlich der Entsendung zusätzlicher Bataillone in das Westjordanland. Unterdessen bleiben die Spannungen mit der Hamas hoch, da die militante Gruppe beschuldigt wird, ein Waffenstillstandsabkommen verletzt zu haben, was die Situation weiter verkompliziert. Vorerst bleibt abzuwarten, wie sich das Vorgehen des Militärs auf die bereits angespannte Lage in der Region auswirken wird.