Israel reist trotz Patt zu Gesprächen in Gaza nach Katar

Die neuesten Nachrichten über Israel und Palästina . Israel wird am Sonntag eine Delegation nach Katar entsenden, um weitere Verhandlungen über einen möglichen Waffenstillstand und die Freilassung von Geiseln in Gaza aufzunehmen, obwohl es die jüngsten Forderungen der Hamas als inakzeptabel bezeichnet.

"Die Änderungen, die die Hamas am katarischen Vorschlag vornehmen will, wurden uns gestern Abend mitgeteilt und sind für Israel nicht akzeptabel", teilte das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu am späten Samstag in einer Erklärung mit.

Das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu kündigte jedoch an, dass die Delegation nach Katar reisen werde, um über ein mögliches Abkommen zu diskutieren, um "die Bemühungen um die Rückkehr unserer Geiseln auf der Grundlage des katarischen Vorschlags, dem Israel zugestimmt hat, fortzusetzen".