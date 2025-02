Israel verurteilt den gebrechlichen Zustand der Geiseln nach der Freilassung

HQ

In einem angespannten Moment während des laufenden Waffenstillstandsabkommens kündigte Israel an, Maßnahmen ergreifen zu wollen, um auf den kritischen Zustand von drei israelischen Geiseln zu reagieren, die kürzlich von der Hamas freigelassen wurden, als sie berichteten, dass Ohad Ben Ami, Eli Sharabi und Or Levy gebrechlich und sichtbar geschwächt erschienen, nachdem sie 491 Tage lang in Gaza gefangen gehalten worden waren.

Ihre Freilassung erfolgt nach einem neuen Austausch zwischen den beiden Seiten, wobei Israel im Gegenzug 183 palästinensische Gefangene freilässt. Nun hat das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu die Hamas für die wiederholten Verstöße gegen das Waffenstillstandsabkommen verurteilt, wobei Präsident Isaac Herzog die Geiselnahme als "Verbrechen gegen die Menschlichkeit" bezeichnete.

Die Situation unterstreicht die wachsende Dringlichkeit für die nächste Phase der Verhandlungen, die trotz des zunehmenden Drucks sowohl der internationalen Gemeinschaft als auch der betroffenen Familien immer noch ins Stocken geraten sind. Vorerst bleibt abzuwarten, wie sich die Waffenruhe in den kommenden Tagen entwickeln wird.