Israel postet Beileidsbekundungen zum Tod des Papstes und entfernt sie dann wieder

HQ

Die neuesten Nachrichten über Israel und Palästina . In einem schnellen, aber rätselhaften Schritt postete Israels offizieller X-Account Beileidsbekundungen zum Tod von Papst Franziskus, nur um sie kurz darauf zu löschen, was viele an der Aufrichtigkeit der Geste zweifeln ließ.

Die inzwischen entfernte Botschaft hatte einen respektvollen Abschied dargestellt, mit dem Papst an der Klagemauer, aber israelische Medien deuteten an, dass der Widerruf von den früheren Anschuldigungen des Pontifex über den Gaza-Krieg zwischen Israel und Palästina herrührte.

Hinter dem diplomatischen Schweigen scheinen Schichten ungelöster Reibungen zwischen der unverblümten moralischen Haltung des verstorbenen Papstes und der politischen Führung Israels zu verharren. Der Vatikan unter Franziskus hatte die Gewalt allgemein verurteilt und gleichzeitig humanitäre Krisen ins Rampenlicht gerückt.