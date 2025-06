Israel: Militärkampagne auf Kurs

HQ

Die neuesten Nachrichten über Israel und den Iran . Während die israelischen Luftangriffe auf die iranische Infrastruktur fortgesetzt werden, behauptet Ministerpräsident Netanjahu, dass es Fortschritte beim Abbau der iranischen Atom- und Raketenkapazitäten gibt.

Das könnte Sie auch interessieren:



"Wir sind auf dem Weg, unsere beiden Hauptziele zu erreichen: die nukleare Bedrohung zu beseitigen und die Raketenbedrohung zu beseitigen", erklärte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu in seiner Rede vor den Truppen auf dem Luftwaffenstützpunkt Tel Nof.

Unterdessen deutet Teheran an, den Atomwaffensperrvertrag aufzukündigen, was die Befürchtungen im Westen verstärkt. Zivile Gebiete in beiden Ländern sind betroffen, und die regionalen Spannungen schwappen auf diplomatische und wirtschaftliche Arenen über. Bleiben Sie wie immer dran für weitere Updates.