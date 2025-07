Israel macht Fehlzündungen für Fehlzündungen verantwortlich, nachdem Rakete Kinder in Gaza beim Wasserholen getötet hat

HQ

Die neuesten Nachrichten über Israel und Palästina . Mehrere Kinder verloren am Sonntag im Zentrum von Gaza ihr Leben, als eine israelische Rakete eine Wasserstation traf, wie örtliches medizinisches Personal berichtete, und mindestens acht Palästinenser, überwiegend Kinder, verloren ihr Leben.

Das israelische Militär erklärte, dass der Angriff sein beabsichtigtes Ziel aufgrund einer Fehlfunktion verfehlt habe, was dazu geführt habe, dass die Rakete "Dutzende von Metern vom Ziel entfernt" einschlug. "Die IDF bedauert jeglichen Schaden für unbeteiligte Zivilisten", hieß es in einer Erklärung, in der darauf hingewiesen wurde, dass der Vorfall überprüft werde.

Das israelische Militär bestätigte den Angriff, führte ihn aber auf eine Fehlfunktion zurück und erklärte, die Rakete sei beim Versuch, einen Militanten ins Visier zu nehmen, vom Kurs abgekommen. Dies geschieht vor dem Hintergrund wachsender Besorgnis über die Wasserknappheit in Gaza und der anhaltenden Verzögerungen bei den Waffenstillstandsverhandlungen.