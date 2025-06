Israel kündigt angesichts der Eskalation des Konflikts mit dem Iran eine verstärkte Kampagne an

HQ

Die neuesten Nachrichten über Israel und den Iran . Nach einem weiteren Schlagabtausch von Luftangriffen zwischen beiden Ländern warnte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, dass die jüngsten Operationen gegen den Iran im Vergleich zu dem, was vor uns liegt, verblassen.

Das könnte Sie auch interessieren:



"Wir werden jeden Ort und jedes Ziel des Ayatollah-Regimes treffen, und was sie bisher gefühlt haben, ist nichts im Vergleich zu dem, was ihnen in den kommenden Tagen übergeben wird", sagte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu in einer Videobotschaft.

Dutzende von Orten im ganzen Iran, darunter Wohngebäude und Atomanlagen, wurden getroffen, während Israel versucht, Teherans atomare Ambitionen zum Scheitern zu bringen. Der Iran antwortete mit schwerem Raketenbeschuss, von dem einige abgefangen wurden, während andere in israelischen Städten Opfer forderten.