Israel hat sich offiziell für das Eurovision-Finale 2026 qualifiziert

HQ

Wir stehen kurz vor der letzten Runde des jährlichen Eurovision Song Contest, denn an diesem Samstag, dem 16. Mai, kämpfen die Finalisten um das Recht, in diesem Kalenderjahr als Sieger gekrönt zu werden. Während wir die Tage bis zum Ablauf des Hauptgeschehens herunterzählen, sind die Halbfinals des Turniers offiziell beendet, was bedeutet, dass wir die zusätzlichen zehn Teams kennen, die ins Finale eingezogen sind, darunter eine sehr umstrittene Nation.

Nach einer Leistung von Noam Bettan ist Israel offiziell ins Finale eingezogen und reiht sich damit zu neun weiteren Nationen, die sich das Ticket für den großen Tag gesichert haben. Die vollständige Liste der Nationen und ihrer Spieler, die aus dem Halbfinale weitergekommen sind ( laut BBC News), enthält folgende Ergebnisse.



Belgien - Essyla



Kroatien - Lelek



Finnland – Linda Lampenius & Pete Parkkonen



Griechenland – Akylas



Israel – Noam Bettan



Litauen – Löwe Ceccah



Moldawien – Satoshi



Polen – Alicja



Serbien - Lavina



Schweden – Felcia



Israels Qualifikation ist besonders umstritten, da aufgrund der Ereignisse in Gaza viele Nationen in diesem Jahr Stellung bezogen und den Eurovision Song Contest boykottiert haben, darunter Spanien, die Niederlande, Irland, Slowenien und Island, während der Sieger von 2024 ihre Trophäe aus Protest gegen Israels Beteiligung zurückgegeben hat. Die Organisatoren haben sogar versprochen, keine Buhrufe, die Israel während seiner Aufführung in diesem Jahr erhält, stummzuschalten.

Mit diesen qualifizierten Teams im Hinterkopf sollte auch erwähnt werden, dass einige Schlüsselnationen verpasst haben, darunter Portugal, Estland, Georgien und das kleine San Marino, trotz der besten Bemühungen von Boy George.

Wirst du dieses Wochenende beim Eurovision Song Contest einschalten?