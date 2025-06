Israel greift Iran in eskalierendem Konflikt um nukleare Fähigkeiten an

HQ

Die neuesten Nachrichten über Israel und den Iran . Am Freitag startete Israel eine Reihe von Luftangriffen auf iranische Atomanlagen, Raketenfabriken und wichtige Militärs, was Beamte als den Beginn einer langwierigen Kampagne zur Neutralisierung wahrgenommener Bedrohungen bezeichneten.

"Wir befinden uns in einem entscheidenden Moment in der Geschichte Israels. Vor wenigen Augenblicken startete Israel die Operation Rising Lion, eine gezielte Militäroperation, um die iranische Bedrohung für Israels Überleben zurückzudrängen. Diese Operation wird so viele Tage andauern, wie es dauert, um diese Bedrohung zu beseitigen."

Der Iran reagierte mit der Entsendung von Drohnenwellen auf israelisches Territorium und gab mehrere Opfer an, darunter hochrangige Kommandeure. Während sich die Vereinigten Staaten von der Operation distanzierten, wurde der regionale Luftraum gesperrt und die globalen Märkte reagierten schnell.