Israel greift in der Nähe des syrischen Präsidentenpalastes an und nimmt die Bedrohung durch Drusen ins Visier

Die neuesten Nachrichten über Israel und Syrien . Am frühen Freitagmorgen kündigte Netanjahu an, dass Israel einen Angriff in der Nähe des syrischen Präsidentenpalastes in Damaskus gestartet habe, um das Versprechen von Premierminister Benjamin Netanjahu einzuhalten, die drusische Gemeinschaft zu schützen.

Dies ist Israels zweiter Angriff innerhalb von zwei Tagen, der darauf abzielt, Bedrohungen für die drusische Bevölkerung nach gewaltsamen Zusammenstößen mit sunnitischen Bewaffneten Anfang dieser Woche zu verhindern. Ein Anschlag, der Israels Misstrauen gegenüber den sunnitischen Islamisten unterstreicht, die kürzlich Baschar al-Assad gestürzt haben.