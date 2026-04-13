Israel genehmigt neuen Chef der Geheimdienstbehörde

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Israel hat laut einer Erklärung des Büros von Premierminister Benjamin Netanjahu die Ernennung von Roman Gofman zum neuen Mossad-Chef genehmigt.

Gofman, der derzeit als Militärsekretär von Netanjahu tätig ist, wird die Rolle im Juni 2026 übernehmen und damit den scheidenden Direktor David Barnea ersetzen. Seine Ernennung war Ende letzten Jahres bekannt gegeben worden und wurde nun offiziell vom israelischen Komitee für leitende Positionen genehmigt.

Als erfahrener Militärgeneral ist Gofman bekannt für seine Rolle während der Anschläge vom 7. Oktober 2023, als er Berichten zufolge an Israels Südgrenze eilte, um Gemeinden zu unterstützen, die bei einem von Hamas geführten Angriff ins Visier genommen wurden.

Seine Führung im Mossad erfolgt in einem kritischen Moment, da Israel mit den erhöhten regionalen Spannungen und anhaltenden Sicherheitsherausforderungen im Zusammenhang mit den Konflikten im Nahen Osten umgeht.