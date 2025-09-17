Israel eröffnet neuen temporären Fluchtweg, während die Evakuierung des Gazastreifens zunimmt

HQ

Die anhaltende Militäroperation in Gaza-Stadt hat in den letzten Tagen für Schlagzeilen gesorgt. Jetzt haben die israelischen Streitkräfte im Rahmen eines großen militärischen Vorstoßes gegen die Hamas einen kurzfristigen Korridor für die Bewohner geöffnet, um Gaza-Stadt zu verlassen. Die Behörden ermutigen die Zivilbevölkerung, in den Süden zu gehen, obwohl viele aufgrund der unsicheren Bedingungen und der knappen Ressourcen auf dem Weg zögern. Panzer sind aus mehreren Richtungen in die Stadt vorgerückt, aber es wurden keine entscheidenden Fortschritte gemeldet. Es wird erwartet, dass die Operation noch Monate andauern wird, wobei eine große Anzahl von Zivilisten in der Stadt verbleiben wird. Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!