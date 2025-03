Israel ernennt neuen Militärchef inmitten der Spannungen um den Waffenstillstand in Gaza

HQ

Das israelische Militär hat mit der Ernennung von Generalmajor Eyal Zamir zum neuen Stabschef eine neue Ära eingeläutet, der die Nachfolge von General Herzi Halevi antritt, der nach den Sicherheitsmängeln im Zusammenhang mit dem Anschlag vom 7. Oktober 2023 zurückgetreten war (via Reuters).

Zamir, der nach 28 Dienstjahren in den Ruhestand ging, übernimmt die Führung in einem kritischen Moment, in dem der Waffenstillstand in Gaza zunehmend Gefahr läuft, sich aufzulösen. Da der brüchige Waffenstillstand, der seit Januar zwischen Katar und Ägypten ausgehandelt wurde, einen angespannten Frieden aufrechterhält, steht das Schicksal der 59 verbliebenen israelischen Geiseln und der vollständige Abzug der israelischen Truppen auf dem Spiel.

Während die Ermittlungen zu den Fehlschlägen des Angriffs im Oktober andauern, steht Zamir unter immensem Druck, nicht nur die Sicherheit wiederherzustellen, sondern auch die internationale Kontrolle über mögliche Kriegsverbrechen während der Militärkampagne zu steuern. Im Moment bleibt abzuwarten, wie seine Führung durch diese heiklen Gewässer navigieren wird.