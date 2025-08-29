Israel erklärt Gaza-Stadt zur "gefährlichen Kampfzone"

HQ

Die neuesten Nachrichten über Israel und Palästina . "Ab heute (Freitag) um 10:00 Uhr (07:00 GMT) gilt die lokale taktische Pause der militärischen Aktivitäten nicht mehr für das Gebiet von Gaza-Stadt, das eine gefährliche Kampfzone darstellt", sagte das israelische Militär in einer Erklärung.

Am Freitag hat das israelische Militär Gaza-Stadt als "gefährliche Kampfzone" eingestuft, was Tausende dazu veranlasste, das Land auf der Suche nach Sicherheit zu verlassen. Die Ankündigung folgt auf eine Woche intensivierter Bodenoperationen, da die Streitkräfte die Kontrolle über die Stadt erlangen wollen.

Humanitäre Pausen, die es der Hilfe in bestimmten Distrikten ermöglichten, wurden ausgesetzt, was die Besorgnis der Zivilbevölkerung noch verstärkt. Da der Konflikt die Vertriebenen in die Stadt treibt, rechnen die Behörden mit groß angelegten Evakuierungen in Richtung Süden.

Offizielle Vertreter verteidigen die Expansion als notwendigen Schritt, um militante Gruppen zu neutralisieren, obwohl der Schritt internationale Kritik auf sich gezogen hat. Die humanitären Auswirkungen verschärfen sich angesichts der anhaltenden Bombardierungen und militärischen Vorstöße weiter. Bleiben Sie wie immer dran für weitere Updates.