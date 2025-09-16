Israel erklärt: "Gaza brennt", während es eine Bodenoffensive beginnt

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass Israel seinen lang erwarteten Bodenangriff auf Gaza-Stadt begonnen hat, wobei Verteidigungsminister Israel Katz erklärte, dass "Gaza brennt". Truppen dringen tiefer in die Enklave vor, während Luft- und Seeangriffe die Stadt bombardieren, Stadtviertel in Schutt und Asche legen und Familien um die Flucht kämpfen. Zeugen berichten von beispiellosen Explosionen und Rauch, der von den Wohntürmen aufsteigt, während viele Palästinenser auf der Suche nach Schutz weiter nach Süden fliehen. Die Offensive erfolgt trotz wachsender internationaler Verurteilung, wobei die europäischen Staats- und Regierungschefs vor Sanktionen warnen und die Vereinten Nationen die Situation als unerträglich bezeichnen.