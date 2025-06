Israel drängt angesichts der eskalierenden Spannungen auf Evakuierung in der Nähe iranischer Waffenlager

HQ

Die neuesten Nachrichten über Israel und den Iran . Während die militärischen Spannungen zwischen Israel und dem Iran weiter eskalieren, hat Israel am Sonntag neue Evakuierungswarnungen an die Zivilbevölkerung im Iran herausgegeben, die in der Nähe von Waffenproduktionsstätten lebt.

"Das israelische Militär wird diese Anlagen angreifen und weiterhin die Haut der iranischen Schlange in Teheran und überall abschälen, indem es nukleare Fähigkeiten und Waffensysteme ins Visier nimmt", sagte der israelische Verteidigungsminister Israel Katz in einer Erklärung.

Der Schritt folgt auf eine Welle von Raketenangriffen Israels auf die militärische und nukleare Infrastruktur des Iran. Verteidigungsbeamte bezeichneten die Operationen als Teil einer umfassenderen Anstrengung zur Demontage der iranischen Waffenkapazitäten, die als Operation Rising Lion bekannt ist.