Israel bereitet Invasion von Gaza-Stadt vor: "Pforten der Hölle werden sich öffnen"

Die neuesten Nachrichten über Israel und Palästina . Am Freitag hat Israel eine eindringliche Warnung an die Hamas ausgesprochen und einen großen militärischen Vorstoß in Gaza-Stadt signalisiert, wenn die Gruppe ihre Bedingungen für die Beendigung des Konflikts nicht erfüllt.

Verteidigungsminister Israel Katz erklärte, dass die Stadt vor einer großflächigen Zerstörung stehen könnte, wenn die Milizen nicht alle Geiseln freilassen und sich entwaffnen, und verglich die möglichen Ergebnisse mit früheren Operationen in anderen Gaza-Gebieten.

"Wir haben gestern die Pläne der IDF gebilligt, die Hamas in Gaza zu besiegen, mit intensivem Feuer, Evakuierung der Bewohner und Manövern. Bald werden sich die Pforten der Hölle für die Köpfe der Mörder und Vergewaltiger der Hamas in Gaza öffnen."

"Bis sie den Bedingungen Israels für die Beendigung des Krieges zustimmen, vor allem der Freilassung aller Geiseln und ihrer Entwaffnung. Wenn sie sich nicht einigen, wird Gaza, die Hauptstadt der Hamas, zu Rafah und Beit Hanoun. Genau wie ich es versprochen habe, so wird es sein."