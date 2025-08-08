Israel bereitet einen Schritt vor, um die Kontrolle über Gaza-Stadt zu übernehmen

HQ

Die neuesten Nachrichten zum Israel-Gaza-Konflikt . Das israelische Sicherheitskabinett hat einen Schritt gebilligt, der vorsieht, dass sich die Verteidigungskräfte des Landes bewegen und versuchen, die Kontrolle über Gaza-Stadt zu übernehmen.

Laut Reuters wurde dieser Schritt in den frühen Morgenstunden des Freitags, dem 8. August, deutlich, als das Büro von Premierminister Benjamin Netanjahu eine Erklärung veröffentlichte, in der es hieß, die "IDF werde sich darauf vorbereiten, die Kontrolle über Gaza-Stadt zu übernehmen und gleichzeitig der Zivilbevölkerung außerhalb der Kampfzonen humanitäre Hilfe zukommen zu lassen".

Dies geschieht auch, da Netanjahu am Donnerstag auch behauptete, die vollständige militärische Kontrolle über den Gazastreifen zu übernehmen, etwas, das anscheinend vorerst zurückgefahren wurde, um sich in erster Linie auf Gaza-Stadt zu konzentrieren.

Als Teil dieses Schrittes hat Israel fünf Schritte festgelegt, um den "Krieg" zu beenden, wobei die Schritte wie folgt umrissen sind:



Entwaffnung der Hamas

Rückgabe aller lebenden und toten Geiseln

Entmilitarisierung des Gazastreifens

Israelische Militärkontrolle über den Gazastreifen

Die Schaffung einer alternativen Regierung, die nicht die Hamas oder die Palästinensische Autonomiebehörde ist



Dieser Plan hat in Israel bereits den Widerstand von Geiselfamilien und sogar von der Armeeführung hervorgerufen, die die Angst vor weiteren unschuldigen palästinensischen Opfern teilt und sogar das Risiko birgt, eine weitere Spaltung auf globaler Ebene zu verursachen. Oppositionsparteien im Land gehen sogar so weit, den Plan als "Katastrophe" zu bezeichnen, die nur "zu vielen weiteren Katastrophen führen wird", wobei BBC News berichtete, dass Netanjahu derzeit dem Druck rechtsextremer Sicherheitsminister nachgibt.