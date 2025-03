Israel behauptet, der Journalist Hossam Shabat sei ein Scharfschütze der Hamas gewesen

HQ

Die neuesten Nachrichten über Israel und Palästina . Das israelische Militär erklärte am Dienstag, dass Hossam Shabat, ein palästinensischer Journalist, der am Montag bei einem gezielten Luftangriff im Norden des Gazastreifens getötet wurde, nicht nur ein Reporter, sondern ein Scharfschütze der Hamas war.

Das Militär behauptet, dass Shabat 2019 im Alter von 18 Jahren an einer militärischen Ausbildung mit dem Beit Hanoun Bataillon der Hamas teilgenommen habe, was ihn mit der Organisation in Verbindung bringe. Israels Rechtfertigung stützt sich auf Dokumente, die angeblich Shabats Zugehörigkeit zur Hamas belegen und ihn beschuldigen, während des Konflikts israelische Streitkräfte und Zivilisten angegriffen zu haben.

Konkrete Beweise für diese Aktivitäten hat das israelische Militär jedoch noch nicht vorgelegt. Shabat, der für seine Berichterstattung für Al Jazeera bekannt ist, war zum Zeitpunkt seines Todes 23 Jahre alt. Seine Ermordung ist ein weiterer Verlust in der anhaltenden Gewalt in Gaza, bei der bereits 208 palästinensische Journalisten durch israelische Angriffe getötet wurden. Über seinen Tod können Sie hier lesen.