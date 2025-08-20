Die IDF wartet nicht: Israel beginnt mit der Invasion von Gaza-Stadt

HQ

Die neuesten Nachrichten über Israel und Palästina . Am Mittwoch sind die israelischen Streitkräfte in die erste Phase ihrer Bodenoffensive in Gaza-Stadt eingetreten und sind in die Außenbezirke einer der letzten Hochburgen der Hamas vorgerückt, sagte ein israelischer Militärsprecher.

Er sagte, die IDF "wartet nicht" und die ersten Operationen seien im Gange, wobei die Hamas nun "angeschlagen und verletzt" sei. "Wir haben mit den vorbereitenden Operationen und den ersten Phasen des Angriffs auf Gaza-Stadt begonnen, und schon jetzt halten IDF-Truppen den Stadtrand von Gaza-Stadt."

Die Armee teilte mit, dass die Operationen darauf abzielen, Tunnel zu demontieren, Kommandozentren anzugreifen und die verbleibenden Kämpfer der Gruppe zu isolieren. Der Vormarsch erfolgt nach heftigen Zusammenstößen in der Nähe von Khan Younis und inmitten erneuter Aufrufe von Staats- und Regierungschefs, die vor humanitären Folgen warnen.

Israel hat seine Einberufung von Reservisten (hier) ausgeweitet, während die Kampagne intensiviert wird, während der Druck im eigenen Land auf die Regierung wächst, die Geiseln zurückzubringen und den Krieg zu beenden. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Operation entwickeln wird, also bleiben Sie dran für weitere Updates.