Israel begeht zwei Jahre seit dem Angriff vom 7. Oktober

Die Israelis versammeln sich heute im ganzen Land, um zwei Jahre seit den Anschlägen vom 7. Oktober zu gedenken, als von der Hamas geführte Militante einen der tödlichsten Anschläge in der Geschichte des Landes verübten, bei dem mehr als tausend Menschen getötet und Hunderte als Geiseln genommen wurden. Zeremonien in den Kibbuzim im Süden und eine große Kundgebung in Tel Aviv ehren die Verstorbenen und fordern die Freilassung derer, die noch in Gaza festgehalten werden. Der Jahrestag fällt mit neuen Verhandlungen zwischen israelischen und Hamas-Vertretern in Ägypten zusammen, die vorsichtigen Optimismus hinsichtlich eines möglichen Waffenstillstands und der Rückkehr der Gefangenen aufkommen lassen. Unterdessen werfen die anhaltenden Luftangriffe und die sich verschärfende humanitäre Krise in Gaza weiterhin einen Schatten auf die Gedenkfeiern. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!