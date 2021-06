Isometrisches Rollenspiel Encased verlässt Early-Access-Stillstand Ende September

Das neue Verlagslabel von Koch Media hat uns kürzlich Encased vorgestellt, ein humorvolles Science-Fiction-Rollenspiel, das in einer alternativen Realität spielt. Das PC-Spiel ist bereits im Early Access spielbar und wir haben das Erscheinungsdatum erfahren: 21. September. Leider hat uns der neueste Trailer nicht viele Informationen gegeben, was geplante Inhalts-Updates oder neu hinzugefügte Funktionen angeht, die zum Start verfügbar/vervollständigt werden.

In Encased führte der Lauf der alternativen Geschichte zu einer postapokalyptischen Dystopie des Jahres 1976. Im Auftrag einer Firma namens "C.R.O.N.U.S." sind wir Teil eines Teams, das ein mysteriöses Artefakt namens „Dome" erkunden soll. Anscheinend birgt dieser Ort viele Geheimnisse und Gefahren, aber es ist eure Aufgabe herauszufinden, wie ihr all das überstehen könnt. Angesichts des ironischen Tonfalls, der im neuen Video gewählt wurde, wird klar, dass Dark Crystal Games ihre eigene Arbeit neben Titeln, wie The Outer Worlds, Wasteland 3 und Fallout: New Vegas, platzieren möchte.