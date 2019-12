Iso-Gameplay zum magischen The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics

In einer brandneuen Videoserie teilt En Masse Entertainment weitere Eindrücke der Rollenspielmechaniken, die uns in The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics erwarten. Im Spiel erwarten uns 19 Jobs (Klassen), die uns Zugriff auf etwas über 150 Basisfähigkeiten gewähren. Wenn wir auf dem Schlachtfeld Gegner besiegen, können wir sie anschließend für unsere Zwecke rekrutieren und somit die restliche Gegenwehr überwinden.

The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics erweitert die Welt und die Charaktere der gleichnamigen Netflix-TV-Show Anfang Februar mit rundenbasierter Strategie. Die Spieler übernehmen die Kontrolle über einige Charaktere der Serie und wehren die Feinde von Thra ab. Verschiedene Missionsziele sollen dafür sorgen, dass kein Szenario dem anderen gleich, verspricht zumindest der Entwickler. Spieler auf Nintendo Switch, PC, Playstation 4 und Xbox One dürfen sich über den Titel freuen.

You watching Werben