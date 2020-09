Isle of Siptah erweitert Conan Exiles nächste Woche

Funcoms Action-MMO Conan Exiles wird in Kürze eine richtige Erweiterung bekommen. Am 15. September starten die Early-Access-Server von Isle of Siptah, während die Vollversion Anfang 2021 nicht nur auf dem PC, sondern auch auf den Konsolen an den Start gehen wird. Wie es mit Next-Gen-Unterstützung aussieht ist nicht klar, doch das Team wird die Spieler sicher nicht so schnell in Ruhe lassen. Mit Isle of Siptah gelangt zuerst einmal eine brandneue Insel in das Spiel, in deren Mitte ein dunkler Turm über der Landschaft thront. Eine der Hauptaufgaben der Spieler wird es sein, die Geheimnisse dieses mysteriösen Ortes zu ergründen. Neben mächtigen Bossen warten neue Bauoptionen, Reittiere und Ausrüstung auf die Spieler des MMOs.

