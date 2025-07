HQ

Manchmal denke ich über das Problem der langsamen Spiele nach. Wie ich lesen kann, dass die Leute denken, dass einige von ihnen zu "langweilig", "langsam" oder ähnliches sind. Für mich ist dieses langsame Tempo fast nie ein Problem oder Nachteil. Ich sage fast, weil es Erfahrungen gibt, die andere als meditativ ansehen, an denen ich aber kein Interesse habe. Zum Beispiel finde ich die Farming Simulator -Serie nicht besonders lustig, aber auf der anderen Seite habe ich unzählige Stunden damit verbracht, Euro Truck Simulator zu spielen, und dennoch fand ich, dass PowerWash Simulator ein fantastischer Zeitvertreib ist und sich auf genau die richtige Art und Weise entspannt. Für mich geht es eher darum, ob ich das Spiel an sich unterhaltsam finde, als etwas abzulehnen, weil das Tempo zu langsam ist. Ich werde selten, wenn überhaupt, unruhig von dem, was auf der Leinwand passiert, egal wie ruhig es dargestellt wird.

Ich denke, das ist etwas, das man im Hinterkopf behalten sollte, wenn man Islanders: New Shores spielt. Es ist ein sehr ruhiges Spiel, eines, in dem das gesamte Städtebaukonzept so reduziert ist, wie es nur sein kann. Es beginnt mit einer leeren Insel und man bekommt ein paar Gebäude zum Platzieren. Ziel ist es dann, sie so zu platzieren, dass sie voneinander abhängig Punkte erzielen und Minuspunkte nicht bekommen. Es ist sehr einfach; ein Gebäude hat eine Grundpunktzahl, aber diese Punktzahl kann sich erhöhen (oder verringern), indem es ganz einfach in der Nähe von anderen Gebäuden in der Nähe platziert wird, in deren Nähe es sein möchte. Zum Beispiel erhöht ein "Stadtzentrum" die Punkte aller städtischen Gebäude, solange sie nah genug sind, und ein Sägewerk erhöht die Punkte, wenn sich Bäume innerhalb der Blase befinden, die anzeigt, wie weit sich die Grenze erstreckt, und so weiter.

Eine Blase zeigt an, wie stark ein Gebäude von anderen beeinflusst wird, was seine Punktzahl erhöht.

Ziel ist es dann, eine bestimmte Punktzahl zu erreichen, um eine neue Gebäudegruppe zu erhalten. Wenn man die festgelegte Punktzahl nicht erreicht, ist das Spiel vorbei und die Suche nach der höchstmöglichen Punktzahl muss einfach von vorne beginnen. Es ist ein bisschen wie bei einem "Roguelike"-Spiel, indem man wieder auf der ersten Insel anfängt und versucht, wieder so weit wie möglich zu kommen. Die Strukturen der verschiedenen Inseln zwingen zum kreativen Denken, wobei der Platz oft die größte Herausforderung darstellt. Der Bau einer Kleinstadt ist zunächst einfach, obwohl es etwas knifflig sein kann, die Gebäude in Verbindung mit dem zu setzen, was die Punktzahl erhöht. Aber in späteren Levels muss man darauf vertrauen, dass man es richtig gerätselt hat. Außerdem weiß man nicht, wo man ein Gebäude platzieren muss, um die höchstmögliche Punktzahl zu erhalten, da man herausfinden muss, wo die Punktzahl am höchsten ist. Mit einem Klick kann man jedoch sehen, von welchen Gebäuden eine Struktur einen Schub erhält, und bevor man sie an ihrem endgültigen Standort platziert, kann man sie verschieben und die Punktzahl erscheint auf dem Bildschirm, so dass es zu einem Spiel wird, bei dem man nach dem perfekten Bereich sucht.

Gebäude können gedreht und gewendet werden, und es gibt ein kleines System mit einem festen Raster, aber ansonsten ist es ein bisschen wie Tetris. In späteren Levels muss man auch vorausdenken, denn ein Brunnen oder Park, den man später bekommt, bringt zum Beispiel die meisten Punkte, wenn er sich inmitten eines Haufens von Gebäuden befindet. Dafür muss man also Raum lassen, da es schnell unübersichtlich wird, ohne dabei aber an Klarheit zu verlieren. Gebäude können relativ frei platziert werden, aber es gibt auch eine Art Gitter-/Schnappsystem, was ein wenig frustrierend sein kann, da es oft so aussieht, als würde etwas passen, aber nicht genau dort platziert werden möchte, wo man es haben möchte.

Das Design ist unglaublich gemütlich.

Ich habe im Vorgänger ziemlich viel Spielzeit bekommen. Was ich nach meiner Spielzeit mit diesem Spiel sagen kann, ist, dass es nicht viel anders macht. Das Konzept ist das gleiche, die Optik hat sich ein wenig verändert, aber im Großen und Ganzen fühlt sich alles unglaublich vertraut an, ein wenig zu vertraut. Es gibt einige neue Funktionen in Form von neuen Gebäuden und so genannten "Bons", einer Art Spezialgegenstand, der eine Verbesserung oder eine Art Bonus gewährt. Trotzdem fühlt es sich eher so an, als würde ich eine Art Add-on spielen, als eine Fortsetzung, die das Konzept verändert hat. Der Charme des Spiels ist jedoch intakt und die kleinen Änderungen sind willkommen, aber es ist schwer, nicht das Gefühl zu haben, dass dies eine Fortsetzung ist, die sehr, sehr vorsichtig ist, wie sie sich unterscheidet.

Optisch ist es richtig angenehm. Es ist so minimalistisch wie das Spieldesign selbst, mit niedlichen kleinen Gebäuden. Alles ist klar, mit deutlichen Unterschieden zwischen den Strukturen, und alles wird von schönen kleinen Melodien begleitet. Wenn ich mir hier eine Verbesserung wünschen müsste, dann wäre es, dass es sich ein wenig "körnig" anfühlt, als hätte die Auflösung etwas höher sein können. Wenn ich mein Switch im Handheld-Modus in die Hand nehme, wird auch klar, dass es sich um einen Titel handelt, der unterwegs sehr gut funktioniert, da sein Design auf dem kleinen Bildschirm der Konsole genauso charmant ist.

Es ist wichtig, jeden Millimeter zu nutzen, um alles unterzubringen, was Sie bauen wollen und müssen.

Es gibt zwei Hauptbereiche, in denen Islanders: New Shores meiner Meinung nach etwas zu kurz greift. Der wichtigste ist, wie ich bereits erwähnt habe, dass es nicht wirklich viel gibt, was ihn vom ersten Teil unterscheidet. Es gibt zwei Spielmodi; Einer davon ist das Sammeln von High Scores und der andere ist ein reiner Sandbox -Modus, in dem die Herausforderung und die Art und Weise, wie man das Konzept angeht, vollständig dem ersten Teil entspricht. Die meisten Gebäude aus dem ersten Spiel, wenn auch optisch leicht verändert, sind vorhanden, und Punkte werden auf demselben Gelände vergeben (oder bestraft). In den ersten Stunden spielt das keine große Rolle, da es immer noch äußerst gemütlich und unterhaltsam ist und die neuen Funktionen ihren Zweck erfüllen. Aber nachdem man eine Weile gespielt hat, zeigt sich, dass sich nicht viel geändert hat.

Das zweite Problem ist, dass die Roguelike-Struktur nicht wirklich zufriedenstellend funktioniert. Sobald man die erforderliche Punktzahl nicht erreicht, ist die Runde vorbei und man muss von Insel Nummer eins neu beginnen, um eine höhere Punktzahl als zuvor zu erreichen. Sicher, die Umgebung und das Design der Inseln werden von Runde zu Runde unterschiedlich generiert, aber die ersten Inseln sind nur ein Transportweg zur eigentlichen Herausforderung. Man platziert die gleichen Gebäude auf die gleiche Weise und sammelt einfach die Punkte, die man braucht, um auf die nächste Insel zu gelangen. Aufregendere Strukturen wie Plattformen und größere Gebäude werden erst im Laufe des Spiels freigeschaltet, und Türme und Zirkuszelte erscheinen als Optionen, wenn die Punktzahlen zu steigen beginnen, aber der Weg dorthin ist immer der gleiche Prozess...

Die Benutzeroberfläche und die Klarheit des Spiels sind sehr gut, wodurch es auf einem Laptop sehr gut funktioniert.

Dies kann auf Titel mit Roguelike-Elementen im Allgemeinen angewendet werden, aber es gibt oft eine Form der Belohnung, die zwischen den Runden bleibt; wie neue Spielkarten, Helden oder Waffen, die die nächste Runde verändern und vor allem eine Herausforderung, die oft gleich beim Start angegangen werden muss. Abgesehen von einigen der erwähnten besonderen Items, die in der aktuellen Spielrunde zwischen den Inseln gespart werden können, gibt es nichts dergleichen, was schade ist. Ich verstehe, dass das Streben nach einem neuen Highscore gleichwertig sein sollte, aber eine Form von Kampagnenmodus oder sogar ein einfacherer Story-Modus mit spezifischeren Herausforderungen hätte es abwechslungsreicher gemacht.

Trotz dieser Kritik ist dies ein weiterer Titel, der das Gefühl "nur noch eine Runde" auf außergewöhnliche Weise verstärkt. Es ist sehr unterhaltsam, und man weiß immer, wie man es beim nächsten Mal ein bisschen besser machen kann, indem man ein Design ein wenig effizienter macht. Auch wenn man auf eine neue Insel weiterziehen kann, sobald man eine bestimmte Punktzahl erreicht hat, kann man auch dort bleiben, wo man ist, und versuchen, die Punktzahl so lange wie möglich zu erhöhen, und dann zur nächsten weiterziehen, wenn man dort nicht mehr bauen kann. Es ist meditativ, entspannend, angenehm und sehr gemütlich, wenn auch vielleicht ein wenig zu vertraut für diejenigen unter uns, die den Vorgänger gespielt haben.