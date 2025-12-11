Island wird zum fünften Land, das den wachsenden Boykott des Eurovision 2026 erreicht

HQ

Island ist die fünfte Nation, die sich vom Eurovision Song Contest 2026 zurückzieht, nachdem die Europäische Rundfunkunion bestätigt hatte, dass Israel teilnehmen darf. Die Entscheidung, die vom isländischen Rundfunk RÚV angekündigt wurde, belastet einen Wettbewerb, der ohnehin schon eine der größten Krisen seiner Geschichte durchmacht.

Spanien, Slowenien, Niederlande und Irland

Der Vorstand von RÚV stimmte am Mittwoch dafür, weder an der Veranstaltung teilzunehmen noch zu übertragen, und schloss sich Spanien, Slowenien, den Niederlanden und Irland an. In seiner Erklärung erklärte der Sender, dass die öffentliche Meinung in Island deutlich gemacht habe, dass "weder Freude noch Frieden" bestehen könnten, wenn das Land weiterhin beteiligt bliebe. Es wurde außerdem festgestellt, dass wiederholte Bedenken gegenüber der EBU unbeantwortet geblieben seien.

Polen, Deutschland und Gastland Österreich

Die Rückzüge haben Unsicherheit über die Zukunft des Eurovision geschaffen, die Fans enttäuscht und Fragen bei Rundfunkanstalten und Veranstaltern gleichermaßen aufgeworfen. Dennoch haben mehrere Länder, darunter Polen, Deutschland und Gastland Österreich, ihre Teilnahme bekräftigt und argumentiert, dass der Eurovision Song Contest ein Raum bleiben muss, der durch Musik und nicht durch Geopolitik definiert ist.