Island verzeichnet den wärmsten Heiligabend aller Zeiten mit fast 20°C (typische Temperaturen: -1°C bis 4°C)

Island erlebte in diesem Jahr den heißesten Heiligabend aller Zeiten, mit Temperaturen von 19,8 °C in der östlichen Stadt Seyðisfjörður, so das isländische Wetteramt. Die typischen Dezembertemperaturen im Land liegen meist zwischen -1°C und 4°C.

Die Wärme war im gesamten Osten Islands weit verbreitet. Bakkagerði in der Region Borgarfjörður zeichnete 19,7 °C auf und entsprach damit dem bisherigen nationalen Dezemberrekord aus dem Jahr 2019. Meteorologen bestätigten, dass der neue Höchststand diesen früheren Höchststand nur knapp übertraf.

Fjord und Stadt Bakkagerði, Ostisland // Shutterstock

Wetterbeamte erklärten, der Rekord sei durch ein starkes Hochdruckgebiet verursacht worden, das warme, feuchte Luft tropischen Ursprungs nach Norden anzog, während es kältere arktische Luft daran hinderte, die Insel zu erreichen. Die ungewöhnliche atmosphärische Anordnung schuf fast sommerliche Bedingungen mitten im Winter.

Die extremen Temperaturen kommen vor dem Hintergrund eines breiteren Erwärmungsmusters in Island. Anfang dieses Jahres trieben Rekordhitzewellen die Temperaturen in vielen Regionen um 3–4 °C über den Durchschnitt, wobei Mai-Rekorde an der überwiegenden Mehrheit der langlebigen Wetterstationen gebrochen wurden.

Wissenschaftler warnen, dass sich die Arktis etwa viermal schneller erwärmt als der globale Durchschnitt, mit sichtbaren Auswirkungen bereits in Island, darunter Gletscherrückzug, sich verschiebendes Meeresleben und das erste dokumentierte Auftreten von Mücken auf der Insel.