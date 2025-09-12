Island signalisiert möglichen Rückzug aus dem Eurovision Song Contest 2026 wegen Israels Teilnahme

HQ

Hier in Spanien haben wir die Nachricht erhalten, dass unser Land möglicherweise nicht am Eurovision Song Contest teilnehmen wird, wenn Israel es tut. Nun hat auch der isländische Staatssender RÚV Unsicherheit über die Teilnahme am Eurovision Song Contest 2026 signalisiert, falls Israel teilnehmen darf. Die endgültige Entscheidung wird im Anschluss an die Generalversammlung der Europäischen Rundfunkgewerkschaft im Dezember getroffen. Die Haltung von RÚV spiegelt das allgemeine europäische Unbehagen über die humanitäre Lage in Gaza und die Besorgnis über die Pressefreiheit wider. Diese Unsicherheit reiht sich in die wachsende Liste von Sendern ein, die einen Boykott wegen der Beteiligung Israels in Betracht ziehen. Was denken Sie über die Situation?