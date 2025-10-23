Island meldet zum ersten Mal das Auftreten von Mücken... Warum macht das Schlagzeilen?

HQ

Zum ersten Mal in seiner Geschichte hat Island das Vorhandensein von Mücken gemeldet. Warum macht das Schlagzeilen? Nun, die einfache Erklärung: Das Ereignis erregt weltweite Aufmerksamkeit als Zeichen für das sich verändernde Klima des Planeten.

Das Naturwissenschaftliche Institut von Island bestätigte am Montag die Entdeckung von drei Culiseta annulata-Mücken, einer in Europa beheimateten Art, die in kalten Umgebungen überleben kann. Die Insekten wurden Anfang des Monats auf einem Bauernhof in Kjós, nördlich von Reykjavík, gefunden.

Nahaufnahme einer Mücke, die mit zarten Frostkristallen bedeckt ist // Shutterstock

"In der Abenddämmerung des 16. Oktober bemerkte ich eine seltsame Fliege." Hjaltason sagte dem isländischen Sender RUV. "Ich ahnte sofort, was los war, und sammelte es schnell ein." Weitere Untersuchungen ergaben, dass es sich bei den drei Exemplaren tatsächlich um Mücken handelte, eine Premiere für die nordische Insel.

Wissenschaftler glauben, dass die Mücken per Fracht eingereist sind und sich an die milderen Temperaturen in Island angepasst haben. Wenn du jedoch dort lebst, kannst du in Frieden sein. Obwohl diese Art dafür bekannt ist, zu beißen, überträgt sie in Nordeuropa keine bekannten Krankheiten.

Dennoch unterstreicht die Entdeckung einen breiteren Trend: Da die globalen Temperaturen steigen (und sich die Arktis mehr als doppelt so schnell erwärmt wie die globale Geschwindigkeit), dehnen neue Insektenarten ihr Verbreitungsgebiet nach Norden aus. Was halten Sie davon? Lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen.