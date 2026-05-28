Island ist das teuerste Land der Welt

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Die Schweiz ist nicht mehr das teuerste Land der Welt. Diese Position gehört nun Island, laut Berechnungen der isländischen Gewerkschaft Viska, die von Swiss Info und YLE berichtet werden.

Wie der Viska-Ökonom Vilhjálmur Hilmarsson feststellte, liegen die Preise in Island etwa drei Prozent höher als in der Schweiz. Viskas Berechnungen basieren auf Daten von Eurostat und Sedlabank, der Zentralbank Islands. Das letzte Mal, dass Island laut Eurostat ein teureres Land als die Schweiz war, war 2018.

Laut Hilmarsson ist ein großer Teil des Preisdrucks darauf zurückzuführen, dass die isländische Wirtschaft weitgehend auf Tourismus basiert. Dies wiederum erhöht die Inflation der Dienstleistungen und die Löhne in Island. Auch hohe Immobilienpreise wirken sich aus.

"Der Tourismus trägt maßgeblich zur Inflation der Dienstleistungen bei. Der Nachfragedruck des Tourismus hat die Löhne in die Höhe getrieben. Ein weiterer großer Bestandteil ist der Wohnraum, der direkt vom Tourismus betroffen ist. Touristen konkurrieren beispielsweise mit den Einwohnern um Wohnraum über AirBnB."