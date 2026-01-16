Island besorgt nach einem Witz eines neuen US-Botschafters darüber, der "52. Bundesstaat" zu werden

HQ

Island reagierte wütend, nachdem Donald Trumps Wahl für den US-Botschafter Berichten zufolge scherzte, das Land könne Amerikas 52. Bundesstaat werden. Die Bemerkung, die dem ehemaligen republikanischen Kongressabgeordneten Billy Long zugeschrieben wird, hat eine öffentliche Gegenreaktion und eine wachsende Petition ausgelöst, die verlangt, dass Island seine Ernennung ablehnt.

Der Kommentar wurde von Politico berichtet, das sagte, Long habe den Witz beiläufig Kollegen in Washington gemacht. Es kam zu einem sensiblen Zeitpunkt heraus, als die USA angespannte Austausche mit Dänemark und Grönland führen, nachdem Trump erneut mit der arktischen Insel gedroht hat, was in Reykjavík Bedenken darüber auslöst, wie ernst Washington die nordische Souveränität jenseits Grönlands einschätzt.

Das isländische Außenministerium teilte mit, es habe die US-Botschaft kontaktiert, um die Kommentare zu überprüfen. Unterdessen sammelte eine Petition, die Außenministerin Katrín Gunnarsdóttir aufforderte, Longs Nominierung zu blockieren, innerhalb weniger Stunden mehr als 3.000 Unterschriften und beschrieb den Witz als beleidigend für Island und seine Bevölkerung.

Long entschuldigte sich später und bestand darauf, dass die Bemerkungen scherzhaft und nicht als politische Erklärung gemeint waren. Im Gespräch mit Arctic Today sagte er, er bereue etwaige Beleidigung und betonte, dass er sich auf die Zusammenarbeit mit Island freue.

Doch isländische Politiker warnten, dass die Episode nicht abgetan werden sollte. Sigmar Guðmundsson, Mitglied der Regierungskoalition, sagte, der Witz sei angesichts der steigenden Spannungen in der Arktis schlecht überlegt und zeige einen beunruhigenden Mangel an Respekt für die Souveränität kleiner Staaten...