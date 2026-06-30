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iShowSpeed wird von der Polizei angehalten, weil er durch das Schiebedach eines fahrenden Autos gestanden hat

Der Streamer wurde von den örtlichen Behörden in Miami gestoppt, nachdem er das WM-Spiel Portugal gegen Kolumbien verlassen hatte.

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Der Streamer iShowSpeed wurde kürzlich von den örtlichen Behörden in Miami gestoppt, nachdem er gesehen wurde, wie er durch das Schiebedach eines fahrenden Autos stand, nachdem er das WM-Spiel Portugal gegen Kolumbien verlassen hatte, das im Hard Rock Stadium (bekannt als Miami Stadium für die Weltmeisterschaft) in der Nähe der Stadt stattfand.

Wie Dexerto bemerkte, hielten die Polizisten iShowSpeed und sein Gefolge an und bohrten der Gruppe ein, warum es grundsätzlich gefährlich ist, durch das Schiebedach eines fahrenden Autos zu stehen, bevor sie die Gruppe scheinbar mit einer Verwarnung davonkommen ließen.

Die Polizei, die iShowSpeed gestoppt hatte, wurde im Stream aufgenommen und warnte die Gruppe höflich, indem sie erklärte: "Es ist] extrem unsicher. Ich verstehe, ihr wollt feiern. Das könnt ihr nicht machen." Das führte dazu, dass iShowSpeed antwortete : "Oh, wir wollen nicht feiern", bevor die Gruppe entlassen wurde, nachdem sie gefragt wurde, ob sie noch Fragen hätten.

Wenn man dem Grand Theft Auto VI-Anhänger nach geht, ist es für die Polizei in Miami wahrscheinlich eine ziemlich einfache Angelegenheit, jemanden durch das Schiebedach eines fahrenden Autos stehen zu sehen...

iShowSpeed wird von der Polizei angehalten, weil er durch das Schiebedach eines fahrenden Autos gestanden hat

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