iShowSpeed startet FIFA World Cup-Hymne namens Champions

HQ

Während wir früher eine offizielle Hymne für eine FIFA-Weltmeisterschaft bekamen, wurde das Spektakel und die Pracht des diesjährigen Events auf 11 erhöht, vermutlich wegen des amerikanischen Settings, weshalb es eine Vielzahl von Hymnen und Tracks gibt, die dem großen Fußballturnier gewidmet sind.

Nun springt der Influencer iShowSpeed auf diesen Zug auf, der seine eigene, inoffizielle FIFA-Weltmeisterschaftshymne namens Champions veröffentlicht hat. Der Track wurde vor ein paar Tagen vorgestellt und hat allein auf YouTube bereits über 20 Millionen Aufrufe erzielt, wobei viele von seinem Klang beeindruckt sind.

Der Song hat ein dazugehöriges Musikvideo, das von Zach Madden inszeniert wurde, und auch wenn Ihnen dieser Track gefallen und wie er mit Shakiras Haupthymne konkurriert, ist es unwahrscheinlich, dass wir iShowSpeed am 19. Juli bei der Halbzeitshow des Weltmeisterschaftsfinales zusammen mit dem kolumbianischen Superstar Madonna und BTS auf der Bühne sehen werden.