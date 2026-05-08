IShowSpeed bestätigt, dass der rekordbrechende Stream der Dominikanischen Republik gebott wurde

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IShowSpeed hat bestätigt, dass sein Stream, der seine Tour durch die Dominikanische Republik eröffnete, mit Viewbots erstellt wurde, was bedeutet, dass seine riesigen Zuschauerzahlen nicht von organischen Zuschauern erstellt wurden. Speed behauptet, er habe mit YouTube gesprochen und herausgefunden, dass jemand seinen Stream gebott hat, der ursprünglich 300.000 Zuschauer erreichte.

Während des Streams stieg die Zuschauerzahl auf YouTube auf weit über eine Million gleichzeitige Zuschauer, was den Stream zu einem Rekord machte. Wie jedoch auch andere Streamer, darunter xQc, bemerkten, hatte der Stream einen ungewöhnlich flachen Zuschauercode, was darauf hindeutete, dass Menschen den Stream nicht verfolgten, sondern stattdessen gebott worden war. Es wird nicht vermutet, dass IShowSpeed den Stream selbst gebott hat. Dexerto hat ein Video in den sozialen Medien aufgenommen, in dem Speed das Botting zugibt, aber sagt, dass jemand anderes es getan hat, und es nach Gesprächen mit YouTube-Offiziellen herausfindet.

Speed setzt seine Tour durch die Dominikanische Republik fort. Der äußerst beliebte Streamer ist dafür bekannt, um die Welt zu reisen und live zu streamen, während er mit verschiedenen Menschen und Kulturen aus aller Welt interagiert. Seine Streams haben im Durchschnitt Zehntausende bis Hunderttausende Zuschauer, sodass es zwar nicht ungewöhnlich ist, dass er eine Million gleichzeitige Zuschauer erreicht, aber er wird diesen Tag auf jeden Fall anerkennen, wenn er organisch und ohne Bots kommt.