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Isco Alarcón wurde von Betis-Trainer Manuel Pellegrini für das Spiel am Donnerstag gegen Braga in der Europa League nominiert, nachdem es im Hinspiel letzte Woche 1:1 gegeben hatte. Es ist das erste Mal seit dem 27. November, als er sich in einem Spiel gegen Utrecht verletzte, aber davor hatte er den Großteil der Saison verpasst.

Isco, ein 33-jähriger Flügelspieler und offensiver Mittelfeldspieler, der zwischen 2013 und 2022 für Real Madrid spielte und 2023 zu Betis wechselte, hat in den letzten Monaten eine Reihe von Verletzungen erlitten, die ihn die meiste Zeit der Saison ausfallen ließen: Zuerst brach er sich im August 2025 in einem Vorbereitungsspiel das Wadenbein zu. Vier Tage nach seiner Rückkehr verletzte er sich erneut bei einem Zweikampf gegen Amrabat und wird erst im letzten Teil der Saison wieder auftauchen.

Letztes Jahr wurde er trotz seiner 1:4-Niederlage im Finale gegen Chelsea als bester Spieler der Conference League ausgezeichnet. Betis strebt an, dieses Jahr erneut ein europäisches Finale zu erreichen, diesmal auf höherem Niveau, muss aber morgen in Sevilla Braga schlagen.

Isco, der bei der Weltmeisterschaft 2018 für Spanien spielte, wurde für die Kader der Weltmeisterschaft 2022 oder der UEFA Euro 2020 ausgelassen, verletzte sich vor der EM 2024, kehrte aber 2025 unter Luis de la Fuente für das Nations-League-Finale zurück. Es ist sehr zweifelhaft, ob er nächsten Monat für die Weltmeisterschaft 2026 nominiert wird.