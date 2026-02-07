Isabela Merced wird wieder gegen Zombies kämpfen, jetzt als Heldin von The House of the Dead

In Hollywood scheint gerade ein kleiner Bieterkrieg zu herrschen, bei dem der Markt buchstäblich sauber gesäugt wird, damit Videospielmarken sie für Filme adaptieren können. Nichts ist zu alt, obskur oder klein – alles ist interessant. Daher ist es nicht völlig überraschend, dass Segas altes Lichtpistolen-Spiel The House of the Dead als nächstes an der Reihe ist.

Wir haben zuvor über das Projekt berichtet, das von Paul W.S. Anderson geleitet wird (der zuvor 1995 Mortal Kombat und die Resident-Evil-Filme mit Milla Jovovich drehte), und nun schreibt Deadline, dass die Hauptrolle besetzt wurde. Es wird eine Schauspielerin sein, die passenderweise viel über Zombies und Spieladaptionen weiß, nämlich Isabela Merced. Sie spielt Dina in The Last of Us: Staffel 2 und trat zuletzt sowohl in Superman als auch in Peacemaker: Staffel 2 als Hawkgirl auf.

Isabella hat schon früher gegen solche Typen gekämpft. // Shutterstock // Joe Seer

The House of the Dead debütierte 1997 in japanischen Spielhallen und bot hektisches Zombie-Shooting mit verzweigten Pfaden, großen Bossen und vielen Geheimnissen. Es gab auch eine Heimversion für den Sega Saturn. Nur ein Jahr später wurde The House of the Dead 2 veröffentlicht, das eine arcade-perfekte Edition für die Dreamcast erhielt. Seitdem wurden weitere Spiele veröffentlicht, aber die Ära der Lichtpistolen verblasste nach 2000, und The House of the Dead ist langsam in Vergessenheit geraten.

The House of the Dead wurde schon zweimal verfilmt, worüber Sega wahrscheinlich nicht möchte, dass wir zu viel darüber sprechen. Der erste Film wurde 2003 vom oft scharf kritisierten Uwe Boll gedreht, und im folgenden Jahr lieferte Michael Hurst eine Fortsetzung ab, die denselben extrem niedrigen Standard beibehielt.

Die Tatsache, dass Sega nun auf eine Filmadaption drängt, könnte darauf hindeuten, dass sie die Marke wiederbeleben wollen, und wie wir wissen, arbeiten sie an neuen Teilen mehrerer anderer klassischer Spieleserien. So oder so scheint der Film in guten Händen zu sein, und hoffentlich werden in naher Zukunft mehr Rollen besetzt und die Produktion beginnt.