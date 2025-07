Isabela Merced verrät, dass Supermans Geschichte mit Peacemaker: Staffel 2 zusammenhängt

HQ

Am Freitag kommt Superman auf die große Leinwand, und diesen Dienstagabend können wir euch endlich sagen, dass wir den Film wirklich mögen und denken, dass er ein großartiges Erlebnis ist, auch wenn er nicht perfekt ist.

Wir wissen bereits, dass Superman nicht der einzige Held ist, dem wir im Film begegnen, und wir lernen auch Guy Gardner (Green Lantern), Mister Terrific und Hawkgirl kennen. Letztere wird von Isabela Merced gespielt, die wir Anfang des Jahres in der zweiten Staffel von The Last of Us in der Rolle der Dina gesehen haben, und bereits nächsten Monat werden wir sie in der zweiten Staffel von Peacemaker wiedersehen.

In einem Interview mit ComicBook.com erklärt sie, dass die Superman-Geschichte tatsächlich bis zu einem gewissen Grad mit Peacemaker verbunden ist:

"[Superman] ist definitiv mit der Geschichte verbunden. Was mir wirklich Spaß gemacht hat, war, meine Beziehung zu Maxwell Lord zu zeigen, der Sean Gunn ist."

Sie fuhr fort, ihre Argumentation zu erläutern und erklärte, dass sie hofft, eine Schauspielerin zu sein, mit der der Regisseur James Gunn in Zukunft weiter zusammenarbeiten möchte:

"Ich liebe Sean, ich liebe es, dass James weiterhin mit den gleichen Leuten arbeitet. Ich liebe es, dass er so loyal ist, und ich hoffe, dass ich jetzt Teil dieser Bande bin."

Später erklärte sie abschließend, dass sie es liebte, "die Chemie zwischen der Justice Gang" sowohl in Superman als auch in Peacemaker zu erkunden.

Wie groß ihre Rolle in Peacemaker: Staffel 2 genau ist und wie Superman in die Serie eingebunden ist, wird in nur zwei Tagen enthüllt.